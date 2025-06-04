Батагов може стати гравцем гранду турецького футболу

Галатасарай продовжує активну трансферну кампанію та прагне підписати 21-річного українського захисника Арсенія Батагова, який нині виступає за Трабзонспор. За інформацією Fotospor, стамбульський клуб готовий не лише заплатити компенсацію, а й включити до угоди двох своїх футболістів.

У якості частини потенційного обміну Галатасарай пропонує вінгера Юсуфа Деміра та нападника Халіла Дервішоглу. Обидва гравці можуть стати підсиленням для Трабзонспора, а сам Батагов — серйозним конкурентом за місце в основі Галатасарая.

Галатасарай активно шукає заміну або підсилення для 30-річного Абдюлькерима Бардакджи, який поки що залишається основним центрбеком. Батагов, який провів сильний сезон у Туреччині, розглядається як один із пріоритетних кандидатів для цієї ролі.

Також, до Трабзонспору може приєднатися півзахисник Динамо Микола Шапаренко.