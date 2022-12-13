Батько Голанда натякнув, що форвард покине «Манчестер Сіті»

Ерлінг хоче пограти і в інших лігах

Альф-Інге Голанд, батько нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, заявив, що його синові хочеться пограти в інших чемпіонатах. Його цитує Sky Sports.

Ерлінг міг би залишитися в Манчестер Сіті років на 15, тому що він дуже щасливий, мова про великий клуб. Але у мене таке враження, що він хоче довести, що може перемагати в будь-який топовій лізі

Голанд перейшов в Манчестер Сіті влітку 2022 року, в нинішньому сезоні провів 18 матчів, забив 23 м'ячі і зробив 3 асисти.

Раніше Голанд назвав фаворитів ЧС-2022.