Батько сенсаційного дебютанта ЛЧ пояснив скандальний неприїзд сина до збірної України

Роман Степанов, батько орендованого у Баєра нападника Нюрнберга Артема Степанова, назвав причину другого неприїзду сина до розташування збірної України U-20 та відповів на критику з боку журналіста, блогера і коментатора Віктора Вацка.

Перше, що я хотів би сказати. Всі плітки про його натуралізацію були неправдою. На сьогоднішній день ніхто із Німецького футбольного союзу до нас не звертався. Це все вигадані історії від експерта з риболовлі.

Цей же експерт дозволив собі обзивати мого неповнолітнього сина на свою аудиторію. Це абсолютно неприпустимі вислови людини, яка бачить ситуацію тільки з одного вигідного для себе боку. Він каже, що мотивує таким чином грати за збірну. Образами мотивує?!

Справа в іншому. У тренерському штабі збірної U-20 перебуває особа, яка в минулому вчиняла дії, спрямовані на створення перешкод Артему в збірній (конфлікт стався, коли Артему тільки виповнилося 16 років). І, на жаль, досі продовжує це робити різними способами. На мою думку, це неігрові причини. У звʼязку з цим наразі його приїзд до команди є неможливим.

Тренувати юнацькі збірні мають тренери, педагоги які шукають підхід до кожного юного гравця. Вони працюють ще з дітьми. І мають їх вчити грати краще, мотивувати, а не навпаки, – заявив Роман Степанов в інтерв’ю ua.tribuna.com.