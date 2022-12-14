«Баварія» і Павар не домовилися про новий контракт. Він покине команду в кінці сезону

Угода закінчується через 1,5 року

Захисник «Баварії» Бенжамен Павар покине клуб.

Сторони не змогли домовитися про новий контракт. Француз вирішив змінити команду.

Нинішній контракт завершується через 1,5 року. Ймовірно, «Баварія» продасть захисника взимку або влітку, щоб не втрачати його безкоштовно, повідомляє Bild.

Він перейшов в « Баварію » в 2019-му році з «Штутгарта». У нинішньому сезоні він провів 13 матчів, Забивши один м'яч.

Влітку « Баварія » вже купила на його позицію НуссаїраМазрауі.