Павло Василенко

Баварія була на межі придбання відомого форварда. Перш ніж завершити угоду щодо підписання Луїса Діаса за суму близько 70 мільйонів євро, мюнхенський клуб розглядав можливість підписання Коді Гакпо з Ліверпуля.

Сам нідерландець зізнався у цьому в інтерв'ю ESPN, де він підтвердив, що початковий контакт із німецьким клубом уже був.

«Вони запропонували йому розпочати переговори, але зрештою обрали інший варіант», – сказав Гакпо, давши зрозуміти, що у футболі не лише пропозиції впливають на особисті рішення гравця та спортивний контекст.

Нападник Ліверпуля, який зарекомендував себе в Прем'єр-лізі, вважав за краще залишитися в Англії, незважаючи на спокусу перейти до Бундесліги.

У Мюнхені не було жодних жалю. Керівництво Баварії зрештою зробили ставку на Луїса Діаса. Колумбійський вінгер, який перейшов із Ліверпуля, вже став невід'ємною частиною системи Венсана Компані.