Сергій Разумовський

Завершилася більшість матчів ігрового дня суботи, 8 листопада, у десятому турі німецької Бундесліги.

Уніон Берлін вдома зіграв внічию з Баварією. Вже на 10-й хвилині господарі забили зусиллями Анса, але гол скасували через офсайд. Духі все ж відкрив рахунок в середині тайму, а Луїс Діас зрівняв за десять хвилин. Під кінець гри футболіст берлінців знову вивів команду вперед, оформивши дубль, та Кейн на 93-й хвилині приніс мюнхенцям нічию. Хоча Баварія перервала серію з 16 перемог поспіль у всіх турнірах.

Гамбург сенсаційно вдома зіграв внічию з Боруссією Дортмунд. Після безгольового першого тайму Чуквуемека вивів гостей уперед. Але Кенігсдорффер на 97-й хвилині вирвав для господарів результативну нічию – 1:1.

Гоффенгайм також несподівано на своєму полі переграв Лейпциг. Гості швидко повели після голу Діоманде на 9-й хвилині, однак Айдарі (20’) та Лемперле (38’) оформили камбек ще до перерви, а Премель під завісу гри закріпив перевагу. На 82-й хвилині арбітри скасували гол Ромуло для Лейпцига через офсайд.

Баєр вдома розтрощив Гайденгайм. Господарі влаштували голепад: Шик оформив дубль, а між його голами відзначився Гофманн. Поку додав на 27-й хвилині. А Маса зробив другий для команди дубль до і після перерви. Шість голів у ворота суперника у підсумку.

Баварія вперше втратила очки у цьому розіграші й випереджає Лейпциг (22) на шість балів. Далі йдуть Боруссія Д (21), Баєр (20) і Гоффенгайм (19).

Бундесліга, 10-й тур

Уніон Берлін – Баварія 2:2

Голи: Духі, 27, 83 – Луїс Діас, 38, Кейн, 90+3

Гамбург – Боруссія Дортмунд 1:1

Голи: Кенігсдорффер, 90+7 – Чуквуемека, 64

Гоффенгайм – Лейпциг 3:1

Голи: Айдарі, 20, Лемперле, 38, Премель, 79 – Діоманде, 9

Баєр – Гайденгайм 6:0

Голи: Шик, 2, 22, Гофманн, 16, Поку, 27, Маса, 45+1, 53