Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Кубка Німеччини Баварія вдома обіграла Лейпциг із рахунком 2:0. Уже на 4-й хвилині гості могли шокувати мюнхенців, коли Баумгартнер відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт скасували через офсайд, і матч повернувся в рівне русло без швидкого гола.

Розв’язка настала після перерви. На 64-й хвилині Баварія відкрила рахунок завдяки точному удару Кейна. А вже за три хвилини перевагу подвоїв Луїс Діас — 2:0, що фактично зняло питання щодо переможця.

Таким чином мюнхенський клуб вийшов до півфіналу, а його наступний суперник стане відомим після жеребкування цієї стадії.

Кубок Німеччини, чвертьфінал

Баварія – Лейпциг 2:0

Голи: Кейн, 64, Луїс Діас, 67

Баварія: Ноєр, Девіс (Іто, 90+4), Та, Упамекано, Станішич (Лаймер, 69), Павлович (Горецка, 81), Кімміх, Діас, Гнабрі (Мусіала, 69), Олісе, Кейн

Лейпциг: Вандевордт, Раум, Люкеба (Бітшиабу, 90+4), Орбан, Баку, Баумгартнер (Гоміс, 90), Зайвальд, Шлагер (Банзузі, 78), Нуса (Груда, 78), Ромуло (Гардер, 78), Діоманде

Попередження: Станішич, Павлович, Лаймер – Вернер, Вандевордт, Зайвальд, Ромуло, Баумгартнер