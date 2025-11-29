Сергій Разумовський

У 12-му турі німецької Бундесліги Баварія на своєму полі здобула перемогу над Санкт-Паулі й зміцнила лідерство в Бундеслізі.

У першому таймі команди обмінялися голами: відзначилися Андреас Унтонджи та Рафаєль Геррейру. Мюнхенці тричі влучали у каркас воріт і лише в компенсований час вирвали перемогу завдяки голам Луїса Діаса та Ніколаса Джексона, який вийшов на заміну. Після перерви Баварія поступово притиснула суперника, створюючи дедалі більше моментів, хоча Санкт-Паулі довго тримав оборону. Команда Венсана Компані домінувала у грі, але довго не могла реалізувати перевагу, попри численні спроби Кейна, Бішофа та Діаса. У підсумку мюнхенці все ж дотисли суперника.

У Леверкузені Баєр зазнав домашньої поразки від дортмундської Боруссії. «Джмелі» повели в рахунку наприкінці першого тайму, коли Ансельміно на 41-й хвилині реалізував свою нагоду. Після перерви гості подвоїли перевагу зусиллями Адеємі на 65-й хвилині. Леверкузенці активізувалися наприкінці й на 83-й хвилині скоротили відставання завдяки точному удару Кофане, однак часу, щоб вирвати нічию, господарям уже не вистачило.

Баварія набрала 34 очки в 12 матчах, випереджаючи РБ Лейпциг на вісім пунктів. Боруссія (25) обійшла Баєр (23).

Бундесліга, 12-й тур

Баварія – Санкт-Паулі 3:1

Голи: Геррейру, 44, Луїс Діас, 90+3, Джексон, 90+6 – Унтонджи 6

Баварія: Ноєр – Лаймер (Олісе, 46), Та, Кім (Горецка, 77), Бішоф – Кімміх, Павлович (Джексон, 83) – Карл (Гнабрі, 65), Геррейру (Станішич, 65), Діас – Кейн

Санкт-Паулі: Василь - Валь, Сміт, Метс - Пирка, Фудзіта, Сендс, Ірвайн (Сісей, 68), Рітцка (Оппі, 68) - Унтонджи (Сінані, 18), Перейра Лаже (Меткалф, 87)

Попередження: Та – Метс

Баєр – Боруссія Дортмунд 1:2

Голи: Кофане, 83 – Ансельміно, 41, Адеємі, 65

Баєр: Флеккен, Тапсоба, Баде, Андріх (Кванса 88), Тілльман (Терьє 74), Поку (Телла 88), Грімальдо, Гофман (Ечеверрі 74), Гарсія, Маза, Шик (Кофане 63)

Боруссія: Кобель, Шлоттербек, Антон, Ансельміно, Брандт (Чуквуемека 90+1), Адеємі (Беллінгем 80), Свенссон, Рюерсон (Коуту 80), Нмеча (Бенсебаїні 90), Забітцер, Ґірассі (Сілва 61)

Попередження: Тільман, Тапсоба – Шлоттербек, Рюерсон, Сілва, Коуту