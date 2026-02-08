Баварія забила п'ять м'ячів Гоффенгайму, Лейпциг залишився в зоні ЛЧ. Відео
Кейн оформив дубль і асист
10 хвилин тому
У 21-му турі німецької Бундесліги Баварія швидко отримала комфортний сценарій у зустрічі з Гоффенгаймом: уже в дебюті матч різко змінився через пенальті та вилучення в складі гостей після фолу на Луїсі Діасі. Рішення арбітра спричинило суперечки, адже епізод виглядав не надто однозначним, а подвійне покарання — жорстким.
Попри гру в меншості, Гоффенгайм відігрався після помилки Нойєра, а момент якісно розіграв Асслані, який асистував Крамаричу. Та Баварія ще до перерви забила двічі: Кейн реалізував другий пенальті, а потім віддав на Діаса в контратаці — 3:1.
Після перерви інтриги не залишилося: мюнхенці контролювали гру, а Діас довів справу до хет-трика, забивши після комбінації та сольного проходу. У підсумку Баварія перемогла легко, а ключовим переломним моментом стала рання червона картка.
Кельн удома намагався продовжити успішну серію, тоді як Лейпцигу потрібно було повертатися в топ-4. У першому таймі обидві команди мали кадрові проблеми в обороні, через що з’являлися помилки, а гості розхитували блок господарів дриблінгом і переведеннями.
Лейпциг відкрив рахунок після стандарту — Баумгартнер виграв верх і забив. Після перерви Кельн додав у тиску та зрівняв завдяки ефектному удару Тільманна, але згодом Шлагер пасом розрізав оборону, і Баумгартнер оформив дубль.
У кінцівці Кельн міг отримати пенальті за гру рукою на лінії, але VAR знайшов міліметровий офсайд у розвитку атаки. Господарі пішли ва-банк, та Лейпциг утримав перемогу.
Баварія набрала 54 очки і продовжує випереджати Боруссію Д на шість балів. Лейпциг залишився у зоні Ліги чемпіонів (39).
Бундесліга, 21-й тур
Кельн – РБ Лейпциг 1:2
Голи: Тільманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56
Баварія – Гоффенгайм 5:1
Голи: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Діас 45+2, 62, 89 – Крамарич, 35
Вилучення: Акпогума, 17