Сергій Разумовський

У 21-му турі німецької Бундесліги Баварія швидко отримала комфортний сценарій у зустрічі з Гоффенгаймом: уже в дебюті матч різко змінився через пенальті та вилучення в складі гостей після фолу на Луїсі Діасі. Рішення арбітра спричинило суперечки, адже епізод виглядав не надто однозначним, а подвійне покарання — жорстким.

Попри гру в меншості, Гоффенгайм відігрався після помилки Нойєра, а момент якісно розіграв Асслані, який асистував Крамаричу. Та Баварія ще до перерви забила двічі: Кейн реалізував другий пенальті, а потім віддав на Діаса в контратаці — 3:1.

Після перерви інтриги не залишилося: мюнхенці контролювали гру, а Діас довів справу до хет-трика, забивши після комбінації та сольного проходу. У підсумку Баварія перемогла легко, а ключовим переломним моментом стала рання червона картка.

Кельн удома намагався продовжити успішну серію, тоді як Лейпцигу потрібно було повертатися в топ-4. У першому таймі обидві команди мали кадрові проблеми в обороні, через що з’являлися помилки, а гості розхитували блок господарів дриблінгом і переведеннями.

Лейпциг відкрив рахунок після стандарту — Баумгартнер виграв верх і забив. Після перерви Кельн додав у тиску та зрівняв завдяки ефектному удару Тільманна, але згодом Шлагер пасом розрізав оборону, і Баумгартнер оформив дубль.

У кінцівці Кельн міг отримати пенальті за гру рукою на лінії, але VAR знайшов міліметровий офсайд у розвитку атаки. Господарі пішли ва-банк, та Лейпциг утримав перемогу.

Баварія набрала 54 очки і продовжує випереджати Боруссію Д на шість балів. Лейпциг залишився у зоні Ліги чемпіонів (39).

Бундесліга, 21-й тур

Кельн – РБ Лейпциг 1:2

Голи: Тільманн, 51 – Баумгартнер, 29, 56

Баварія – Гоффенгайм 5:1

Голи: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Діас 45+2, 62, 89 – Крамарич, 35

Вилучення: Акпогума, 17