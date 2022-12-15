«Баварія» і Павар не домовилися про новий контракт. Він покине команду в кінці сезону
«Баварія» замість Ліваковіча може підписати іншого героя ЧС-2022
Буну також зіграє в грі за третє місце
08:50
«Баварії» цікавий ще один герой ЧС-2022.
Мюнхенці можуть підписати воротаря Марокко Яссіна Буну. Гравець виступає за «Севілью».
У клубі будуть вибирати між ним і воротарем Хорватії Домініком Ліваковічем, Повідомляє TZ. Відзначається, що з хорватом буде домовитися легше.
Нагадаємо, Мануель Нойер вибув до кінця сезону. Він зламав ногу у відпустці.
Буну і Ліваковіч зіграють за свої збірні в матчі за третє місце 17 грудня.
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