«Баварія» замість Ліваковіча може підписати іншого героя ЧС-2022

Буну також зіграє в грі за третє місце

«Баварії» цікавий ще один герой ЧС-2022.

Мюнхенці можуть підписати воротаря Марокко Яссіна Буну. Гравець виступає за «Севілью».

У клубі будуть вибирати між ним і воротарем Хорватії Домініком Ліваковічем, Повідомляє TZ. Відзначається, що з хорватом буде домовитися легше.

Нагадаємо, Мануель Нойер вибув до кінця сезону. Він зламав ногу у відпустці.

Буну і Ліваковіч зіграють за свої збірні в матчі за третє місце 17 грудня.