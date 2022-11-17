«Баварія» запропонувала Рібері стати послом клубу

Француз завершив кар'єру

«Баварія» запропонувала екс-гравцеві франку Рібері роботу в структурі клубу.

Він може стати послом «Баварії» в світі. На цій посаді вже є в клубі Джоване Елбер і Клаудіо Пісарро. Рібері може стати третім, повідомляє Sport1.

Француз недавно завершив кар'єру через травми. На даний момент він залишився в « Салернітане » і допомагає в тренерському штабі.

За «Баварію» Рібері виступав з 2007 по 2019-й рік.