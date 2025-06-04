Баєр визначився з наступником Вірца

Павло Василенко

Півзахисник Флоріан Вірц має намір незабаром залишити Баєр. Як повідомляє Bild, віцечемпіони Німеччини вже знайшли заміну зірковому гравцю.

Нещодавно послугами Вірца зацікавились провідні європейські клуби. Зрештою гравець вибрав пропозицію від Ліверпуля, який зараз веде переговори з Баєром.

Леверкузенський клуб просить за Вірца 150 мільйонів євро. Вони не мають наміру знижувати цю ціну, послідовно відхиляючи нижчі пропозиції.

Угода має бути завершена найближчим часом. У той же час Баєр шукав наступника Вірца, і, схоже, пошуки мали успіх.

Як повідомляє Bild, новим гравцем німецького клубу стане Ніко Пас. Останній сезон аргентинець провів в італійському Комо.

Реал має право купити гравця за вісім мільйонів євро. І все це тільки для того, щоб одразу продати його Баєру.

Мадридський клуб просить за гравця 30 мільйонів євро. І тут вони хочуть мати можливість викупити його назад. Баєр готовий виконати ці умови.

Пас зіграв 35 матчів Серії А у сезоні 2024/2025, забивши шість м'ячів та віддавши дев'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 35 мільйонів євро.