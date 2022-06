«Бажаємо всього найкращого». «Манчестер Юнайтед» попрощався з Погба

Фото: dynamo.kiev.ua

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба цього літа покине команду.



МЮ повідомив, що в кінці червня завершується контракт француза з клубом і чемпіон світу залишить колектив:

Once a Red, always a Red Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it



Wishing you the best for your next step!#MUFC