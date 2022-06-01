«Бажаємо всього найкращого». «Манчестер Юнайтед» попрощався з Погба

Вихованець «червоних дияволів» знову залишає клуб

Фото: dynamo.kiev.ua

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба цього літа покине команду.



МЮ повідомив, що в кінці червня завершується контракт француза з клубом і чемпіон світу залишить колектив:

Всі в клубі хотіли б привітати Поля з його успішною кар’єрою та подякувати за його внесок в «Манчестер Юнайтед». Бажаємо йому всього найкращого в наступному кроці в його неймовірній подорожі.

Once a Red, always a Red



Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it



Wishing you the best for your next step!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Нагадаємо, що Погба вже вдруге йде з МЮ. За часи виступу на «Олд Траффорд» француз 233 рази виходив на поле, забив 39 голів та віддав 51 гольову передачу. З клубом Поль виграв Лігу Європи та двічі Кубок Англійської футбольної ліги.

Відзначимо, що гравець може повернутися в «Ювентус».