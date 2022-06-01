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«Бажаємо всього найкращого». «Манчестер Юнайтед» попрощався з Погба

Вихованець «червоних дияволів» знову залишає клуб
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:55
«Бажаємо всього найкращого». «Манчестер Юнайтед» попрощався з Погба
Фото: dynamo.kiev.ua

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба цього літа покине команду.

МЮ повідомив, що в кінці червня завершується контракт француза з клубом і чемпіон світу залишить колектив:

Всі в клубі хотіли б привітати Поля з його успішною кар’єрою та подякувати за його внесок в «Манчестер Юнайтед». Бажаємо йому всього найкращого в наступному кроці в його неймовірній подорожі.

Нагадаємо, що Погба вже вдруге йде з МЮ. За часи виступу на «Олд Траффорд» француз 233 рази виходив на поле, забив 39 голів та віддав 51 гольову передачу. З клубом Поль виграв Лігу Європи та двічі Кубок Англійської футбольної ліги.

Відзначимо, що гравець може повернутися в «Ювентус».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Поль Погба Манчестер Юнайтед

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