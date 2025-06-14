Павло Василенко

Колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем був призначений кавалером ордена Британської імперії та отримав титул сера. Цей титул йому присвоїв король Чарльз III з нагоди дня народження британського монарха.

«Я ніколи не уявляв, що отримаю таку честь. Я надзвичайно пишаюся, це дуже емоційний момент для мене, яким я хочу поділитися зі своєю родиною», – сказав колишній півзахисник, якому 2 травня виповнилося 50 років.

Він був призначений кавалером-командором за «заслуги перед Сполученим Королівством».

Ці звання присвоюються двічі на рік. В останній календарний день минулого року колишній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт був посвячений у лицарі. 50-річний Бекхем може використовувати титул сера, а його дружину називають леді Вікторією.

Довголітний півзахисник збірної вже отримав нагороду за заслуги перед англійським футболом і суспільством, а з 2003 року є офіцером Британської імперії. Як це заведено в країні, прем'єр-міністр Кір Стармер і представники Букінгемського палацу ще не підтвердили цю інформацію.

Бекхем зіграв 115 матчів за Англію протягом своєї кар'єри. Тільки Вейн Руні (120) і воротар Пітер Шилтон (125) мають кращі показники в списку всіх часів. Він був капітаном у 59 міжнародних матчах. Він єдиний англійський гравець, який забивав на трьох різних чемпіонатах світу.

Окрім модельної кар'єри, він також давно займається благодійністю. У 2015 році представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) заснували Фонд Девіда Бекхема. Зараз він є співвласником клубу Інтер Маямі, що входить до складу MLS.