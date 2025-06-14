Бекхем став частиною британської імперської історії
Легенда футболу емоційно відреагував на орден від короля
13 хвилин тому
Колишній гравець збірної Англії Девід Бекхем був призначений кавалером ордена Британської імперії та отримав титул сера. Цей титул йому присвоїв король Чарльз III з нагоди дня народження британського монарха.
«Я ніколи не уявляв, що отримаю таку честь. Я надзвичайно пишаюся, це дуже емоційний момент для мене, яким я хочу поділитися зі своєю родиною», – сказав колишній півзахисник, якому 2 травня виповнилося 50 років.
Він був призначений кавалером-командором за «заслуги перед Сполученим Королівством».
Ці звання присвоюються двічі на рік. В останній календарний день минулого року колишній тренер збірної Англії Гарет Саутгейт був посвячений у лицарі. 50-річний Бекхем може використовувати титул сера, а його дружину називають леді Вікторією.
Довголітний півзахисник збірної вже отримав нагороду за заслуги перед англійським футболом і суспільством, а з 2003 року є офіцером Британської імперії. Як це заведено в країні, прем'єр-міністр Кір Стармер і представники Букінгемського палацу ще не підтвердили цю інформацію.
Бекхем зіграв 115 матчів за Англію протягом своєї кар'єри. Тільки Вейн Руні (120) і воротар Пітер Шилтон (125) мають кращі показники в списку всіх часів. Він був капітаном у 59 міжнародних матчах. Він єдиний англійський гравець, який забивав на трьох різних чемпіонатах світу.
Окрім модельної кар'єри, він також давно займається благодійністю. У 2015 році представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) заснували Фонд Девіда Бекхема. Зараз він є співвласником клубу Інтер Маямі, що входить до складу MLS.
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