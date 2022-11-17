«Боруссія» Д має намір утримати Беллінгема, незважаючи на інтерес топ-клубів
Беллінгем названий найдорожчим учасником ЧС-2022 за версією CIES. Його вартість – 202 мільйони євро
У топ-3 потрапили Вінісіус Жуніор та Мбаппе
17 листопада 20:56
Джуд Беллінгем / Фото - skysportsХавбек збірної Англії та дортмундської «Боруссії» Джуд Беллінгем названий найдорожчим учасником ЧС-2022 в Катарі.
Згідно з підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), трансферна вартість 19-річного гравця становить 202 мільйони євро.
Топ-10 найдорожчих гравців ЧС-2022:
1. Джуд Беллінгем (Англія, «Боруссія» Дортмунд) – 202 млн євро;
2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал Мадрид») – 201 млн євро;
3. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 185 млн євро;
4. Педрі (Іспанія, Барселона) – 158 млн євро;
5. Джамал Мусіала (Німеччина, Баварія) – 151 млн євро;
6. Федеріко Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид) – 123 млн євро;
7. Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті) – 118 млн євро;
8-9. Йошко Гвардіол (Хорватія, Лейпциг) – 110 млн євро;
8-9. Френкі де Йонг (Нідерланди, Барселона) – 110 млн євро;
10. Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер») – 99 млн євро.
Раніше повідомлялося, що «Боруссія» Д має намір продовжити контракт з Беллінгемом.
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