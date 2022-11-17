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Беллінгем названий найдорожчим учасником ЧС-2022 за версією CIES. Його вартість – 202 мільйони євро

У топ-3 потрапили Вінісіус Жуніор та Мбаппе
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17 листопада 20:56
Беллінгем названий найдорожчим учасником ЧС-2022 за версією CIES. Його вартість – 202 мільйони євро
Джуд Беллінгем / Фото - skysports
Хавбек збірної Англії та дортмундської «Боруссії» Джуд Беллінгем названий найдорожчим учасником ЧС-2022 в Катарі.

Згідно з підрахунками Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), трансферна вартість 19-річного гравця становить 202 мільйони євро.
Топ-10 найдорожчих гравців ЧС-2022:

1. Джуд Беллінгем (Англія, «Боруссія» Дортмунд) – 202 млн євро;

2. Вінісіус Жуніор (Бразилія, «Реал Мадрид») – 201 млн євро;

3. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ) – 185 млн євро;

4. Педрі (Іспанія, Барселона) – 158 млн євро;

5. Джамал Мусіала (Німеччина, Баварія) – 151 млн євро;

6. Федеріко Вальверде (Уругвай, Реал Мадрид) – 123 млн євро;

7. Рубен Діаш (Португалія, Манчестер Сіті) – 118 млн євро;

8-9. Йошко Гвардіол (Хорватія, Лейпциг) – 110 млн євро;

8-9. Френкі де Йонг (Нідерланди, Барселона) – 110 млн євро;

10. Лаутаро Мартінес (Аргентина, «Інтер»)  – 99 млн євро.
Раніше повідомлялося, що «Боруссія» Д має намір продовжити контракт з Беллінгемом.
Володимир Кириченко
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Теги

Джуд Беллінгем збірна Англії (футбол)

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