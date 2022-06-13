«Бенфіка» офіційно оголосила про рішення продати Нуньєса в «Ліверпуль»

Сума трансферу може скласти 100 млн євро

Дарвіна Нуньєса / Фото: Бенфика

«Бенфіка» на офіційному сайті підтвердила трансфер 22-річного форварда Дарвіна Нуньєса в «Ліверпуль».



Сума трансферу уругвайця склала 75 млн євро і 25 млн євро можуть скласти бонуси.

При цьому, угода не завершена до тих пір, поки гравець офіційно не підпише контракт з «Ліверпулем».

Майбутній трансфер стане для «Ліверпуля» рекордним. Минулий трансферний рекорд мерсисайдців належить покупці Вірджіл ван Дейка в 2017 році – 84,65 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Португалії Нуньєс в 28 матчах забив 26 голів і зробив 4 асиста.