Сергій Разумовський

У 21-му турі португальскої Прімейри Бенфіка вдома здобула непросту перемогу над Алверкою з рахунком 2:1. Господарі вийшли вперед на 16-й хвилині, коли рахунок відкрив Шельдруп, однак гості швидко відновили рівновагу — на 30-й хвилині відзначився Фігейредо.

Після перерви Бенфіка довго не могла дотиснути суперника, але вирішальний момент настав наприкінці зустрічі. На 86-й хвилині переможний м’яч забив Артур Кабрал, принісши лісабонцям три очки.

В середині другого тайму на заміну вийшов українець Георгій Судаков. Анатолій Трубін провів на полі повний матч.

Бенфіка набрала 49 очок і наблизився до Спортінга на відстань у два бали. Однак у Принципового суперника (51) і Порту є по матчу в запасі.

Чемпіонат Португалії, 21-й тур

Бенфіка – Алверка 2:1

Голи: Шельдруп, 16, А Кабрал, 86 – Фігейредо, 30

Бенфіка: Трубін, Лопеш Кабрал (Судаков, 73), Даль, Отаменді, Араужу, Аурснес, Баррейру, Шельдеруп (А. Кабрал, 85), Престіанні (Брума, 85), Рафа Сілва (Барренчеа, 88), Павлідіс (А. Сілва, 88)

Алверка: Мендес, Навайс, Гомес , Мепію (Джеймс, 88), Зубді, Морейра, Лінкольн (Ролдні, 71), Родрігес, Милованович (Клерсія, 81), Шикинью (Гарсія, 46), Фігейредо (Нуаззі, 81)

Попередження: Л. Кабраль, Престіанні, Араужу – Лінкольн, Олівейра,