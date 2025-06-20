Бенфіка в матчі 2 туру КЧС-2025 прогнозовано здолала напівпрофесійний Окленд з Нової Зеландії. Поєдинок в Орландо завершився з рахунком 6:0.

Поєдинок в Орландо розтягнувся на 4 години. Після першого тайму команди 2.5 години через несприятливу погоду пробули в роздягальні.

В першій 45-хвилинці Окленд протримався майже весь перший тайм, поки в компенсований час не привіз пенальті на власні ворота, реалізований Ді Марією.

Тривала пауза в грі пішла на користь Бенфіці, яка вже свіжими силами провела ще 5 голів у ворота новозеландців.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відіграв всі 90 хвилин, не маючи багато роботи біля власних воріт.

КЧС-2025. Група С

Бенфіка - Окленд 6:0

Голи: Ді Марія, 45+5, 90+5 (з пенальті) Павлідіс, 53, Санчеш, 63, Баррейру, 76, 78

Бенфіка після двох турів очолює квартет С, набравши 4 очки. Окленд - останній без залікових балів.

24 червня Бенфіка в 3 турі гратиме з Баварією. Оклен чекає поєдинок з Бока Хуніорс. Обидва матчі відбудуться в 22:00.