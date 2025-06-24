Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Клубного чемпионату світу Бенфіка сенсаційно здолала Баварію.

У першому таймі номінальному андердогу протистояння вдалося шокувати фаворита. У на самому початку зустрічі рахунок відкрив Шельдеруп. З того часу мюнхенці взяли м’яч під контроль, але 45-хвилинку, все ж, виграли «орли».

Після перерви підопічним Венсана Компані вдалося забити, однак гол Кімміха було скасовано через офсайд. Мюнхенці продовжили тиснути, однак пройти оборону суперника за правилами вже не зуміли. На останніх секундах Кейн ударом головою з декількох метрів не влучив у ворота.

Голкіпер «орлів» Анатолій Трубін провів на полі весь матч. Українець здійснив чотири сейви і отримав високу оцінку 7.4. У тому числі на останніх хвилинах переграв один на один Сане.

Бенфіка набрала сім очок і сенсаційно виграла групу C. Баварія вперше втратила бали й з шістьма пунктами точно йде до плей-оф. Зустріч Боки Хуніорс (1) і Окленда (0) була призупинена за рахунку 1:1. Однак вона вже не вплине на турнірну боротьбу.

Клубний чемпионат світу. Груповий етап, третій тур

Бенфіка – Баварія 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Бенфіка: Трубін, Сілва, Отаменді, Баррейру, Даль, Аурснес, Престіанні (Кокджу 54), Сандеш (Байрамі 78), Ді Марія (Регу, 87), Шельдеруп (Актюркоглу 55), Павлідіс (Гувея, 87)

Баварія: Ноєр, Станішич, Павлович, Упамекано (Та, 58), Геррейру, Палінья (Кімміх, 46), Бое (Лаймер, 62), Гнабрі (Олісе, 46), Сане, Бішоф (Кейн, 46), Мюллер

Попередження: Саншеш, Отаменді, Гувея

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Бенфіка – Баварія.