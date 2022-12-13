Бензема міг зіграти за Францію в 1/8 фіналу ЧС-2022

Він покинув команду ще до старту турніру

Збірна Франції зі стадії плей-оф ЧС-2022 могла розраховувати на форварда Каріма Бензема.

Нагадаємо, француз отримав травму і не встиг відновитися до старту турніру. У підсумку, ще до старту ЧС Карім покинув збірну в Катарі.

Втім, форвард швидко відновився і вже тренується з «Реалом». За збірну він був готовий грати зі стадії 1/8 фіналу, повідомляє Marca.

Однак тренери команди, порадившись з лікарями, не стали ризикувати гравцем.

Відзначимо, що Бензема все ще в заявці Франції на ЧС-2022. Він виграє медаль, Якщо команда завоює медалі.