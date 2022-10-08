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Бензема ризикує пропустити матч проти «Шахтаря»
Форвард «Реала» не ввійшов в заявку команди на гру з «Хетафе»
08 жовтня 09:58
Нападник «Реала» Карім Бензема може пропустити матч проти «Шахтаря» в 4-му турі Ліги чемпіонів, повідомляє Marca.
Бензема не увійшов в заявку «Реала» на матч з «Хетафе», який відбудеться 8 жовтня. Причина – невідома.У вересні Бензема пропустив кілька матчів «Реала» через травму коліна.
«Шахтар» зіграє з «Реалом» у вівторок, 11-го жовтня. У першому матчі мадридська команда перемогла з рахунком 2:1.
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