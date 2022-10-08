Бензема ризикує пропустити матч проти «Шахтаря»

Форвард «Реала» не ввійшов в заявку команди на гру з «Хетафе»

Нападник «Реала» Карім Бензема може пропустити матч проти «Шахтаря» в 4-му турі Ліги чемпіонів, повідомляє Marca.

Бензема не увійшов в заявку «Реала» на матч з «Хетафе», який відбудеться 8 жовтня. Причина – невідома.

У вересні Бензема пропустив кілька матчів «Реала» через травму коліна.

«Шахтар» зіграє з «Реалом» у вівторок, 11-го жовтня. У першому матчі мадридська команда перемогла з рахунком 2:1.