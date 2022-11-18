Бензема ризикує пропустити перший тур ЧС-2022

Дебютний матч на турнірі Франція проведе 22 листопада

Форвард збірної Франції Карім Бензема ризикує пропустити матч 1-го туру ЧС-2022 проти Австралії, повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, сьогодні, 18 листопада, форвард досі займається окремо від загальної групи. До матчу з Австралією залишилося 4 дні.

Бензема пропустив останні 4 матчі «Реала» перед стартом ЧС, він відновлюється від травми стегна.

Франція проведе поєдинок з Австралією 22 листопада. Також в групі у діючих чемпіонів світу – Данія і Туніс.