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Бензема визнаний кращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards

Анчелотті вручили приз кращого наставника
Футбол Футбол в Європі
17 листопада 19:17
Бензема визнаний кращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards
Карім Бензема / Фото - therealchamps
На церемонії вручення премії Globe Soccer Awards нагородили кращого гравця та тренера 2022 року.

Кращим футболістом визнаний нападник «Реала» та збірної Франції Карім Бензема

Кращим наставником став рульовий мадридського «Реала» італійський фахівець Карло Анчелотті.

Відзначимо, що в минулому сезоні «Реал» виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, 17 жовтня Бензема став володарем «Золотого м'яча».
Володимир Кириченко
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Теги

Карім Бензема Карло Анчелотті Реал Мадрид (футбол)

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