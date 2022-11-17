Бензема: «Роналду ще не привітав мене з «Золотим м'ячем»
Бензема визнаний кращим гравцем року за версією Globe Soccer Awards
Анчелотті вручили приз кращого наставника
17 листопада 19:17
Карім Бензема / Фото - therealchampsНа церемонії вручення премії Globe Soccer Awards нагородили кращого гравця та тренера 2022 року.
Кращим футболістом визнаний нападник «Реала» та збірної Франції Карім Бензема.
Кращим наставником став рульовий мадридського «Реала» італійський фахівець Карло Анчелотті.
Відзначимо, що в минулому сезоні «Реал» виграв чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, 17 жовтня Бензема став володарем «Золотого м'яча».
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