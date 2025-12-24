Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги чемпіонів Азії Аль-Іттіхад здобув мінімальну перемогу над Насафом – 1:0. Поєдинок вийшов напруженим і довго тримав інтригу, однак долю зустрічі вирішив один точний удар.

Автором єдиного гола став Карім Бензема: француз відзначився на 57-й хвилині та приніс своєму клубу три очки. Завдяки цій перемозі Аль-Іттіхад набрав 6 пунктів і піднявся на 6-те місце в західній групі турніру. Насаф, своєю чергою, продовжує невдалий відрізок — після шести турів команда залишається на останній позиції, маючи 0 очок.

Бензема в поточному сезоні демонструє стабільну результативність. У всіх турнірах він провів 13 матчів за Аль-Іттіхад і вже забив 12 м’ячів, фактично залишаючись головним джерелом голів для команди.

Ліга чемпіонів АФК, шостий тур

Аль-Іттіхад – Насаф 1:0

Гол: Бензема, 57