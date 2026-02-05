Бешикташ офіційно оголосив про підписання центрального нападника збірної Південної Кореї О Хьон Гю. Інформацію про трансфер оприлюднено на офіційному сайті турецького клубу.

24-річний форвард перебрався до Стамбула з бельгійського Генка. Сума трансферу склала близько 14 мільйонів євро. Новачок Бешикташа підписав контракт, розрахований до літа 2029 року.

У поточному сезоні О Хьон Гю провів 32 матчі за Генк у всіх турнірах. На його рахунку десять забитих м’ячів і три результативні передачі.

Після 20 турів чемпіонату Туреччини Бешикташ посідає п’яте місце в турнірній таблиці, маючи 36 набраних очок.