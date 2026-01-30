Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Реал Бетис переміг Феєноорд 2:1 у матчі, який обидві команди зустріли з кадровими проблемами, але найбільше вони вдарили по нідерландцях.

Через травми ван Персі залишився без основних центрбеків і був змушений перебудовувати оборону. Гра почалася активно, гол Еззальзулі на 6-й скасували, однак невдовзі Антоні після передачі Авіли влучив у праву дев’ятку й відкрив рахунок. На 32-й Антоні став асистентом, простріливши з флангу на Еззальзулі — 2:0.

Після перерви Бетис більше контролював хід зустрічі, а Феєноорд ожив після потрійної заміни на 61-й і повернув інтригу голом Тенгстеда на 77-й. Кінцівка вийшла нервовою з великою кількістю фолів і чотирма жовтими, але зрівняти рахунок гостям не вдалося.

Завдяки перемозі Бетис фінішував четвертим із 17 очками і вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, тоді як Феєнорд завершив поза топ-24 і припинив боротьбу.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Бетис – Феєноорд 2:1

Голи: Антоні, 17, Еззальзулі, 32 – Тенгстед, 77

Бетис: Лопес, Гомес, Натан, Льоренте, Ортіс, Форнальс, Деосса (Альтіміра, 74), Рока Хунке, Еззальзулі, Авіла (Руїбаль, 83), Антоні.

Феєноорд: Велленройтер, Лотомба, Таргаллін, Крайєвелд (Модер, 69), Бос (Плуг, 61), Сліті (Ньювкоп, 61), Валенте (Хван, 61), Ларін (ван Персі, 73), Хадж, Тенгстедт, Боржес.

Попередження: Рока, 90+2, Гомес, 90+4, Льоренте, 90+6 – Хадж, 10, Таргаллін, 47, Боржес, 90+7