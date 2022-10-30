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«Бетис» вирвав перемогу над «Сосьєдадом» і зрівнявся з «Атлетико»

«Реал» і «Барселона» пішли у відрив
Футбол Прімера
30 жовтня 23:56
«Бетис» вирвав перемогу над «Сосьєдадом» і зрівнявся з «Атлетико»
Фото - Реал Бетис

У 12-м турі іспанської Примери «Бетис» на виїзді здолав «Сосьєдад».

Матч проходив у впертій боротьбі, жодна з команд все ніяк не могла забити. Однак кінцівку краще провели гості.

Рахунок відкрив Хуан Крус. А вже у компенсований час добив суперника Іглесіас.

«Бетис» набрав 23 очки та наздогнав мадридський «Атлетико» в турнірній таблиці. «Сосьєдад» відстає на один пункт. «Барселона» відірвалася на вісім балів.

Примера, 12 тур

«Реал Сосьєдад» – «Бетис» 0:2

Голи: Хуан Крус, 86, Іглесіас, 90+3

«Сосьєдад»: Реміро, Горосабель, Ле Норман (Елустондо, 71), Пачеко, Ріко, Мендес, Меріно, Субіменді, Марін (Наварро, 60), Сьорлот (Каррікабуру, 85), Фернандес (Магунаселайя, 71).

«Бетис»: Руї Сілва, Сабалі, Песселлья, Едгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Каналес, Акуоку (Вілліан Жозе, 89), Фекір (Вільям Карвалью, 70), Іглесіас, Луїс Енріке (Хуан Крус, 57).

Попередження: Марін, Ле Норман, Пачеко, Меріно – Едгар Гонсалес, Фекір, Акуоку, Гуардадо

Сергій Стаднюк
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Реал Сосьедад Бетіс

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