Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 102кг

Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією

Поєдинок Ліги націй відбудеться сьогодні
Футбол
10:20
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією

Стала відома заявка збірної України на матч Ліги націй проти Вірменії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Міколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов;

півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Олександр Пихаленок, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрік, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

нападники: Артем Довбик, Данило Сікан, Роман Яремчук.

Відзначимо, що в заявку не потрапили Олександр Сирота і Едуард Соболь.

Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні. Початок - 16:00.

 

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Вірменії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Футбол Ліга націй UEFA
10:51
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Футбол Ліга націй UEFA
08:58
Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»
Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»
Футбол Ліга націй UEFA
08:47
Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією
Збірна України вирушила до Польщі на матч з Вірменією
Футбол Ліга націй UEFA
10 червня 10:55
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Футбол Ліга націй UEFA
09 червня 09:59
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:57

Новини: Футбол

Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Ліга націй UEFA
10:51
Леоненко: «Якщо легіонери такі сцикун - нехай їдуть з України»
Леоненко: «Якщо легіонери такі сцикун - нехай їдуть з України»
Українська Прем'єр-ліга
10:40
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією
10:20
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Ліга націй UEFA
08:58
Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»
Півзахисник збірної Вірменії: «Частина гравців збірної України виступають в командах високого класу»
Ліга націй UEFA
08:47
Федецький: «Зеленскій зараз - людина номер один в світі»
Федецький: «Зеленскій зараз - людина номер один в світі»
Українська Прем'єр-ліга
08:16
У Вернидуба є попередня домовленість з новачком УПЛ
У Вернидуба є попередня домовленість з новачком УПЛ
Українська Прем'єр-ліга
10 червня 23:59
Хорватія без Віди здобула першу перемогу в Лізі націй
Хорватія без Віди здобула першу перемогу в Лізі націй
Ліга націй UEFA
10 червня 23:43
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини