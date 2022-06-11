Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією
Поєдинок Ліги націй відбудеться сьогодні
10:20
Стала відома заявка збірної України на матч Ліги націй проти Вірменії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;
Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Міколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов;
півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Олександр Пихаленок, Руслан Малиновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрік, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;
нападники: Артем Довбик, Данило Сікан, Роман Яремчук.
Відзначимо, що в заявку не потрапили Олександр Сирота і Едуард Соболь.
Матч Україна - Вірменія відбудеться сьогодні. Початок - 16:00.
Коментарі 0