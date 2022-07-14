Без легіонерів і з Тотовицьким. У розташуванні «Шахтаря» 27 футболістів
У розташуванні «Шахтаря» на зборі в Нідерландах перебувають 27 футболістів. Список гравців оголосила прес-служба «гірників».
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кирюханцев, Мар’ян Фарина, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігеєв
Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Даниїл Сікан
Таким чином, клуб підтвердив, що серед інших на зборі тренується колишній гравець «Шахтаря» Андрій Тотовицький. Зараз він належить «Колосу».
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