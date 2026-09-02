Павло Василенко

Останній день літнього трансферного вікна обернувся справжнім хаосом для Монако. Керівництво французького клубу прагнуло терміново продати гравця, щоб уникнути проблем із фінансовим фейр-плей, але в підсумку примудрилося зірвати одразу дві угоди.

Спочатку нападник Фоларін Балогун погодився на перехід до Евертона. Однак трансфер раптово опинився під загрозою через проблеми з медичним оглядом.

Паралельно Монако домовився з Челсі про продаж півзахисника Ламіна Камари. Гравець погодив усі умови та підписав необхідні документи, тож угода фактично була завершена.

Втім, ситуація навколо Балогуна несподівано змінилася. Евертон відновив переговори та знову висловив готовність завершити трансфер. У Монако вирішили скористатися можливістю та поспішно скасували вже узгоджений продаж Камари Челсі.

Такий ризикований крок обернувся катастрофою. Переговори з Евертоном щодо Балогуна в останній момент остаточно зірвалися.

У результаті за кілька годин керівництво Монако примудрилося втратити одразу два заплановані трансфери та залишитися без очікуваних доходів.