Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт

Він може виявитися в Бельгії

Захисник «Аякса» Дейлі Блінд покине клуб.

Він попросив керівництво розірвати з ним контракт. Причина залишається невідомою, повідомляє De Telegraaf.

Ймовірно, він хоче змінити чемпіонат. Інтерес до нього проявляє бельгійський «Антверпен».

Тренером в команді є Марк ван Боммел, А в клубі працює колишній директор «Аякса» Марк Оверманс.

Блінд виступав за «Аякс» з 2018 року. Також він відіграв 99 ігор за збірну Нідерландів.