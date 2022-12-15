«Аякс» збирається купити воротаря збірної Нідерландів
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Він може виявитися в Бельгії
10:28
Захисник «Аякса» Дейлі Блінд покине клуб.
Він попросив керівництво розірвати з ним контракт. Причина залишається невідомою, повідомляє De Telegraaf.
Ймовірно, він хоче змінити чемпіонат. Інтерес до нього проявляє бельгійський «Антверпен».
Тренером в команді є Марк ван Боммел, А в клубі працює колишній директор «Аякса» Марк Оверманс.
Блінд виступав за «Аякс» з 2018 року. Також він відіграв 99 ігор за збірну Нідерландів.
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