Павло Василенко

Колишній болгарський нападник Любослав Пенєв госпіталізований у німецьку клініку у важкому стані. За даними іспанської преси, його здоров’я різко погіршилося протягом останніх тижнів через рак печінки.

Через крихкий стан Пенєва хіміотерапія неможлива. Дружина колишнього нападника розпочала збір коштів на покриття витрат на госпіталізацію 59-річного чоловіка.

Пенєв здобув популярність у Болгарії, граючи за ЦСКА (Софія), а 1990 року перейшов до Валенсії. За чотири з половиною сезони він забив 71 гол і став найкращим бомбардиром Атлетіко в сезоні 1995/96 з 16 точними ударами.

Нападник завершив кар’єру в ЦСКА (Софія) у сезоні 2001/02. Пенєв був частиною золотого покоління Болгарії на чолі з Христо Стоїчковим і брав участь у чемпіонаті Європи 1996 року в Англії та чемпіонаті світу 1998 року у Франції.

За збірну Болгарії Пенєв зіграв 62 матчі, але через рак яєчок пропустив чемпіонат світу 1994 року, який став вершиною золотого покоління, що посіло четверте місце на турнірі.