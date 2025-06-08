Бомбардир Динамо став найкращим футболістом в УПЛ сезону 2024/25
Владислав Ванат отримав престижну нагороду
близько 11 годин тому
Владислав Ванат/фото: Динамо
В Українській Прем'єр-лізі назвали найкращого футболіста сезону 2024/25.
Згідно з офіційними даними, за результатами опитування клубів УПЛ звання найкращого гравця сезону отримав форвард київського Динамо Владислав Ванат.
Другу позицію у рейтингу зайняв ключовий гравець Шахтаря та збірної України Георгій Cудаков. Замкнув трійку лідерів Іван Калюжний, який минулого сезону захищав кольори Олександрії та разом із командою став срібним призером чемпіонату.
Ванат провів 28 матчів, у яких відзначився 17 забитими м'ячами, ставши найрезультативнішим футболістом турніру. Його внесок відіграв важливу роль у тому, що кияни спромоглися оформити чемпіонство.