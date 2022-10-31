Бондар: «10-11 українців у складі «Шахтаря» в ЛЧ показує рівень академії»

Валерій Бондар / Фото - ФК Шахтар

Захисник «Шахтаря» Валерій Бондар поділився враженнями від успіхів команди у Лізі чемпіонів після втрати більшості основних виконавців.

Так, у нас молода команда, але це не означає, що ми будемо просто виходити і станемо хлопчиками для биття. Ми любимо грати у красивий футбол, як від нас цього вимагають. І попередні тренери хотіли цього, і наш нинішній тренер та керівництво. Усі тут зібрані з такими якостями, що вміють грати у футбол і, звісно, ​​досягати потрібного результату.

Навіть якщо доведеться грати без м'яча деякий час, то ми будемо терпіти і гратимемо без м'яча, тому що це приносить нам результат. У Лізі чемпіонів у нас уже грають 10-11 українців, і це показує рівень роботи нашої академії та наших тренерів. Ми бачимо плоди роботи, яку виконали до цього.

Виходить, можна грати без хлопців, які пішли. Це приємно. Ми поки що показуємо той рівень, який від нас хочуть і який зараз бачать у Лізі чемпіонів.

У нас виходить на поле та грає команда, а не 1-2 гравці. Міша забиває не просто так, бо він сам може обіграти десятьох. Наші хлопці віддають йому передачі: і Судаков, і Бондаренко, і Тарас Степаненко. Якби не було цих передач, то, можливо, не було б цих голів. У нас, перш за все, є єдина команда, яка виконує те, що від нас вимагають.