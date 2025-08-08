Центрбек Шахтаря Валерій Бондар підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Те, що я бачив зі сторони - неприємний момент. Нічого там хорошого, я думаю, не буде, тому що завжди, коли ти так травмуєшся, це тебе вибиває. Наскільки – ми не знаємо, скоро дізнаємося. Але те, що він нам не допоможе у найближчому матчі, це 100%. Це дуже прикро, тому що ми втрачаємо нашого нападника, який нам дуже допомагає в іграх.

Складно, тому що така погода. Я думаю, що команда господарів вже звикла до такої погоди, коли дуже душно. Важко було грати за таких погодних умов. Але, я думаю, що, в принципі, могли зіграти набагато краще в обороні. Десь допустили ті моменти, де Діма (Різник) врятував нас. Не хочеться, щоб до такого доходило. Хочеться нівелювати ці моменти до того, як Діма робив такі сейви, - сказав Бондар.