Сергій Разумовський

У 18-му турі української Прем'єр-ліги Шахтар на Арені Львів обіграв Верес з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол на 81-й хвилині забив Валерій Бондар, який у свій 27-й день народження вирвав для команди надважливі три очки.

Окремою подією став дебют у стартовому складі Проспера Оба – одного з найкращих бомбардирів чемпіонату, який узимку перейшов до Шахтаря з ЛНЗ. Після попереднього туру, де новачок не потрапив до заявки на матч із Карпатами, цього разу він отримав шанс від першої хвилини.

За грою зустріч перетворилася на тривалу облогу: Шахтар контролював м’яч і темп, постійно тиснув через фланги та напівфланги, але наштовхувався на щільну й дисципліновану оборону Вереса. Рівняни грали компактно, перекривали зони та змушували господарів шукати складні рішення, тож до перерви й після неї гол назрівав, але не приходив.

Вирішальним став стандарт: після подачі з кутового і удару партнера м’яч зачепив поперечину й після добивання Бондаря опинився у воротах. Гості завдали лише двох ударів, останній з яких був уже під фінальний свисток.

У таблиці Шахтар набрав 41 очко й відірвався від ЛНЗ на три бали. Однак у конкурента ще матч у запасі з Поліссям. Тоді як Верес із 21 пунктом залишився дев’ятим.

УПЛ, 18-й тур

Шахтар – Верес 1:0

Гол: Бондар, 81

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів (Назарина, 76), Очеретько (Ізакі, 46), Педріньйо, Аліссон (Бондаренко, 87), Мейрелліш (Траоре, 63), Проспер (Невертон, 63).

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Корнійчук, Бойко, Харатін (Годя, 87), Фабрісіу (Чечер, 76), Веслі Помба (Гонсалвеш, 59), Ндукве (Стень, 76), Байя (Шарай, 59).

Попередження: Аліссон 59, Педріньйо 61 – Корнійчук 75

