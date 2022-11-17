Екс-форвард МЮ: « Будь-який, хто захоче підписати Роналду вже розуміє, що він створить проблеми клубу якщо результати будуть поганими »
Бонуччі - про Роналду: «Він чудова людина. Прикро читати про все це»
Захисник підтримав екс-партнера
Захисник «Ювентуса» Леонардо Бонуччі прокоментував TuttoMercatoWeb останні новини про колишнього партнера Кріштіану Роналду.
«Мені прикро читати про цю ситуацію. Завжди важко перебувати в системі, де відбуваються певні речі. Але я не знаю, що там сталося, не можу оцінювати.
Я провів з Кріштіану важливі роки, він чудова людина. У нього завжди відбувається щось зайве».
Роналду розкритикував МЮ і тренера команди.
З форвардом, ймовірно, попрощаються.
Коментарі 0