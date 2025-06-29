22-річний український центрбек Ілля Забарний близький до відходу з англійського Борнмута. Захисник вже давно перебуває у сфері інтересів ПСЖ, і французький гранд зробив кілька пропозицій щодо його трансферу. Переговори стартували із суми в 50 мільйонів євро, але остання пропозиція у розмірі 70 мільйонів, як повідомляє Foot01, була ухвалена керівництвом Борнмута. Найближчим часом очікується офіційне підтвердження обох сторін.

Угода Забарного з англійським клубом діє до кінця червня 2029 року. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 40 мільйонів євро. З моменту переходу з київського Динамо на початку 2023 року за 24 мільйони фунтів плюс бонуси, українець провів за Борнмут 86 матчів, у яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ вирішив продати російського голкіпера.