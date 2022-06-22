«Боруссія» Д на заміну Голанду підпише нападника, що вчинив фурор в Лізі чемпіонів

Забив в семи дебютних матчах турніру

Дортмундська «Боруссія» визначилася з заміною Ерлінгу Голанду. Фабріціо Романо повідомляє, що німці підпишуть нападника «Аякса» Себастьяна Аллера.

«Боруссія» згодна заплатити за футболіста 35 мільйонів євро. Дортмундці лише раз платити таку суму за футболіста – за Усмана Дембеле в 2016 році. Більше – ні за кого.

Раніше Аллер грав в Німеччині за «Айнтрахт». Потім за 50 мільйонів перейшов в «Вест Гем». Однак в Лондоні йому заграти не вдалося, тож він опинився у «Аяксі».

В Амстердамі Аллер забив 11 м’ячів в своїх 7 дебютних матчах в Лізі чемпіонів, зокрема 2 – у ворота «Боруссії».

Нагадаємо, в Дортмунді змінився головний тренер.