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«Боруссія» Д оголосила про підписання забивного форварда «Аякса»

Аллер став трансферним рекордом для Дортмунда
Футбол Бундесліга
21:58
«Боруссія» Д оголосила про підписання забивного форварда «Аякса»
Себастьєн Аллер

Забивний форвард «Аякса» Себастьєн Аллер офіційно представлений як гравець дортмундської «Боруссії».

28-річний уродженець Кот-Д'івуара підписав контракт до 30 червня 2026 року.

Футболіст в новому клубі отримав 9-й ігровий номер.

Сума трансферу склала 35 млн євро, що стало трансферним рекордом для Дортмунда.

У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів нападник в 43 матчах забив 34 м'ячі і зробив 9 ассістів.

Карен Агабекян
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Теги

Себастьєн Аллер Боруссія Дортмунд Аякс

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