«Боруссія» заявила, що не продасть свого таланта менш ніж за 120 мільйонів євро
«Боруссія» Д оголосила про підписання забивного форварда «Аякса»
Аллер став трансферним рекордом для Дортмунда
21:58
Себастьєн Аллер
Забивний форвард «Аякса» Себастьєн Аллер офіційно представлений як гравець дортмундської «Боруссії».
28-річний уродженець Кот-Д'івуара підписав контракт до 30 червня 2026 року.
Футболіст в новому клубі отримав 9-й ігровий номер.
Сума трансферу склала 35 млн євро, що стало трансферним рекордом для Дортмунда.
У минулому сезоні чемпіонату Нідерландів нападник в 43 матчах забив 34 м'ячі і зробив 9 ассістів.
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