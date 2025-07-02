У поєдинку 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу 2025 року дортмундська Боруссія здобула перемогу над мексиканським Монтерреєм з рахунком 2:1 і забезпечила собі вихід до чвертьфіналу.

Команда під керівництвом Ніко Ковача вирішила долю матчу ще у першій половині зустрічі, що проходила в Атланті, коли Серу Гірассі оформив дубль.

На 14-й хвилині форвард відкрив рахунок після передачі Каріма Адеємі, а через десять хвилин знову опинився в центрі уваги, забивши другий м'яч – і знову після асиста від Адеємі. Монтеррей зумів скоротити різницю на початку другого тайму завдяки влучному удару Хермана Бертераме.

Тепер у наступному раунді німецький клуб має зіграти з мадридським Реалом, тоді як команда Серхіо Рамоса завершила свій виступ на турнірі.

Клубний чемпіонат світу

Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Монтеррей (Мексика) – 2:1

Голи: Гірассі, 14, 24 – Бертераме, 48