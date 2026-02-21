Сергій Разумовський

У 23-му турі німецької Бундесліги Лейпциг і Боруссія Дортмунд видали драматичну нічию 2:2.

Господарі потужно провели перший тайм і двічі вразили ворота суперника. На 20-й хвилині рахунок відкрив Баумгартнер, а згодом австрієць оформив дубль, зробивши перевагу «биків» максимально комфортною ще до перерви — 2:0.

Після відпочинку Боруссія зуміла одразу ж повернути інтригу: дортмундці скоротили відставання завдяки автоголу Ромуло. Далі Джмелі тиснули в пошуках порятунку і таки вирвали міні-камбек у компенсований час — на 95-й хвилині Фабіу Сілва забив вирішальний м’яч, принісши гостям нічию.

Після цього туру Боруссія має 52 очки і за 11 турів до фінішу відстає від Баварії вже на вісім балів у боротьбі за чемпіонство. Лейпциг (41) лише п'ятий.

Бундесліга, 23-й тур

Лейпциг – Боруссія Дортмунд 2:2

Голи: Баумгартнер, 20, 39 – Ромуло, 50 (автогол), Фабіу Сілва, 90+5