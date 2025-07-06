Сергій Стаднюк

У чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу Реал мінімально здолав дортмундську Боруссію.

«Вершкові» заволоділи ініціативою ще у першій половині. Вже на 10-й хвилині Гонсало Гарсія відкрив рахунок, а за десять хвилин його однофамілець Фран подвоїв перевагу мадридців.

Кульмінація розгорнулася вже у компенсований час до другого тайму. Баєр скоротив відставання на 93-й хвилині, та вже за мить Мбаппе відновив перевагу Реалу.

І знову одразу ж Ґірассі заробив пенальті, та ще й залишив «вершкових» удесятьох через пряме вилучення Гейсена. Сам «потерпілий» виконав вирок уже на 98-й хвилині. Здавалося б, це буде останнє, що відбудеться у цій грі. Однак «джмелі» провели ще одну атаку з небезпечним ударом Забіцера.

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних. І його конкурент Тібо Куртуа здійснив вирішальний суперсейв.

Реал вийшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025, де зіграє проти ПСЖ.

Клубний чемпіонат світу, чвертьфінал

Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд 3:2

Голи: Г. Гарсія, 10, Ф. Гарсія, 20, Мбаппе, 90+4 – Баєр, 90+3, Ґірассі, 90+8

Реал: Куртуа, Ф. Гарсія, Рюдігер, Чуамені (Асенсіо, 85), Гейсен, Александер-Арнолд (Себальйос, 67), Вальверде, Беллінгем (Модрич, 67), Гюлер, Вінісіус Жуніор (Мбаппе, 67), Г. Гарсія (Родріго, 86).

Боруссія: Кобель, Зюле (Коуту, 46), Антон, Бенсебаїні, Свенссон, Гросс (Нмеча, 46), Забітцер, Рюерсон, Брандт (Дюранвіль, 63; Чуквуемека, 82), Ґірассі, Адеємі (Баєр, 46).

Попередження: Мбаппе, 90+8 – Гросс, 38, Коуту, 63.

Вилучення: Гейсен, 90+6

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Реал – Боруссія.