У заключному турі групи B Клубного чемпіонату світу-2025 дортмундська Боруссія обіграла Ульсан Хьонде з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у матчі забив Деніель Свенссон на 36-й хвилині після передачі Джоба Беллінгема. Завдяки цій перемозі німці набрали 7 очок і посіли перше місце у квартеті.

У паралельному поєдинку Флуміненсе та Мамелоді Сандаунз зіграли внічию 0:0. Цей результат дозволив бразильцям зберегти другу позицію й оформити вихід до плей-оф.

Мамелоді з чотирма очками завершив груповий етап на третій сходинці та припинив боротьбу на турнірі. Ульсан не здобув жодного очка і фінішував останнім.

Клубний чемпіонат світу – 2025. Група F. 3 тур

Боруссія Д – Ульсан Хьонде 1:0 (Свенссон 36)

Мамелоді Сандаунз – Флуміненсе 0:0