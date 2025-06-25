Боруссія та Флуміненсе вийшли до плей-оф КЧС, Мамелоді Сандаунз залишили турнір
Команда з Дортмунда здобула перемогу над Ульсаном і виграла групу F, бразильці фінішували другими
близько 1 години тому
У заключному турі групи B Клубного чемпіонату світу-2025 дортмундська Боруссія обіграла Ульсан Хьонде з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у матчі забив Деніель Свенссон на 36-й хвилині після передачі Джоба Беллінгема. Завдяки цій перемозі німці набрали 7 очок і посіли перше місце у квартеті.
У паралельному поєдинку Флуміненсе та Мамелоді Сандаунз зіграли внічию 0:0. Цей результат дозволив бразильцям зберегти другу позицію й оформити вихід до плей-оф.
Мамелоді з чотирма очками завершив груповий етап на третій сходинці та припинив боротьбу на турнірі. Ульсан не здобув жодного очка і фінішував останнім.
Клубний чемпіонат світу – 2025. Група F. 3 тур
Боруссія Д – Ульсан Хьонде 1:0 (Свенссон 36)
Мамелоді Сандаунз – Флуміненсе 0:0