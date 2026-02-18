Сергій Разумовський

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд на своєму полі обіграла Аталанту.

Господарі відкрили рахунок уже на 3-й хвилині – Ґірассі скористався помилкою оборони й холоднокровно реалізував свій момент. Попри те, що італійці більше володіли м’ячем і намагалися контролювати темп, саме атаки дортмундців були значно гострішими та конкретнішими. Перед перервою німці подвоїли перевагу: на 42-й хвилині Баєр результативно завершив одну з швидких атак.

У другому таймі картина гри суттєво не змінилася. Аталанта продовжувала більше працювати з м’ячем, але створювала мінімум небезпеки біля чужих воріт. За підсумками зустрічі показник очікуваних голів був красномовним – 2.09 у дортмундців проти лише 0.46 у бергамасків, хоча за кількістю ударів різниця майже непомітна – 9 проти 7. «Джмелі» максимально ефективно використали свої шанси й забезпечили комфортну перевагу перед виїздом до Італії.

Матч-відповідь відбудеться 25 лютого у Бергамо.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Боруссія Дортмунд – Аталанта 2:0

Голи: Ґірассі, 3, Баєр, 42

Боруссія: Кобель, Бенсебаїні, Антон, Реджані, Свенссон, Нмеча (Забіцер, 82), Беллінгем, Рюерсон, Брандт (Чуквуемека, 69), Баєр (Адеємі, 70), Ґірассі (Сілва, 83)

Аталанта: Карнезеккі, Колашинац, Гімшиті (Гін, 46), Коссуну, Бернасконі, Едерсон, де Рон (Сулемана, 63), Дзаппакоста (Белланова, 72), Залевскі (Самарджич, 82), Пашаліч, Скамакка (Крстович, 46)

Попередження: Реджані, Антон – Коссуну, Гімшиті, Скамакка