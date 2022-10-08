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«Боруссії» Д не вдалося врятувати матч з «Баварією»

Модест приніс нічию Дортмунду
Футбол Бундесліга
08 жовтня 21:29
«Боруссії» Д не вдалося врятувати матч з «Баварією»

«Боруссія» Д в матчі 9 туру Бундесліги зіграла внічию вдома з «Баварією».

Обидві команди непогано виглядали в першому таймі, але забити вдалося гостям. Горецка легко реалізував пас від Мусіали.

На початку другого тайму «Баварія» подвоїла рахунок. І знову Мусіала виступив в ролі асистента, але на цей раз забив вже Сане.

Втім, в кінці матчу «Дортмунд» прокинувся. Мукоко вдалося відіграти один м'яч, а Модест зобов'язаний був зрівнювати рахунок, але з воротарської площі потрапив в голкіпера. Втім, Антоні виправився в компенсований час, забивши на 5-й доданій хвилині.

«Баварія» не втримала перемогу і втратила шанс очолити Бундеслігу.

Бундесліга. 9-й тур:

«Боруссія» Д – «Баварія» 2:2

Голи: Мукоко, 74, Модест, 90+5 – Горецка, 33, Сане, 53

«Боруссія»: Майер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейемі, 53), Беллінгем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко

«Баварія»: Нойер, Павар, Упамекано, де Лігт (Мазрауі, 62), Девис (Станішич, 46), Забітцер (Кімміх, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотінг, 82), Гнабрі (Коман, 46), Сане, Мусіала

Видалення: Коман, 89

Андрій Усмонов
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Теги

Баварія Боруссія Дортмунд

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