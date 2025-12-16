Сергій Разумовський

У 16-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед і Борнмут зіграли внічию 4:4 на Олд Траффорд. Поєдинок, який став для манкуніанців останнім домашнім перед Різдвом, видався надзвичайно динамічним і тримав у напрузі майже сто хвилин, постійно змінюючи перебіг подій.

Господарі вдало розпочали зустріч і швидко вийшли вперед завдяки голу Амада Діалло. Попри загальну ігрову перевагу «червоних дияволів» у першому таймі, Борнмут зумів відігратися зусиллями Семеніо. Утім перед перервою манкуніанці знову повели в рахунку – Каземіро відзначився ударом головою після подачі з кутового.

На початку другого тайму ініціативу перехопили гості. Голи Еванілсона та Маркуса Таверньєра за короткий проміжок часу вивели Борнмут уперед. Манчестер Юнайтед відповів результативно: спершу Бруну Фернандеш ефектно реалізував штрафний удар, а згодом Матеус Кунья завершив атаку, знову вивівши свою команду вперед.

Втім утримати перемогу господарям не вдалося. Наприкінці матчу запасний гравець Борнмута Жуніор Крупі зрівняв рахунок, оформивши восьмий гол у зустрічі. У компенсований час обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, однак рахунок більше не змінився, і матч завершився результативною нічиєю.

Манчестер Юнайтед набрав 26 очок і не зміг наздогнати Челсі у боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Борнмут після відходу українця Іллі Забарного штормить – 21 бал і 13-те місце.

АПЛ, 16-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:4

Голи: Діалло, 13, Каземіро, 45+4, Фернандеш, 77, Кунья, 79 – Семеніо, 40, Еванілсон, 46, Таверн’є, 52, Крупі, 84

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Йоро (Мартінес, 70), Гевен, Шоу (Доргу, 90+3), Діалло, Каземіро (Мейну, 61), Фернандеш, Далот, Мбемо (Зіркзе, 90+3), Маунт (Шешко, 70), Кунья

Борнмут: Петрович, Сміт, Діакіте, Сенесі, Трюффер, Таверньє (Брукс, 91+1), Адамс, Хіменес, Клюйверт (Гілл, 90+1), Семеніо, Еванілсон (Крупі, 77)

Попередження: Далот (43), Каземіро (50) – Семеніо (43), Сенесі (77), Сміт (83)