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Божевільний вечір в Лізі націй. Угорщина розгромила Англію на «Уемблі», Німеччина забила Італії п'ять

Нідерланди вирвали перемогу в Уельсу
Футбол Ліга націй UEFA
00:05
Божевільний вечір в Лізі націй. Угорщина розгромила Англію на «Уемблі», Німеччина забила Італії п'ять

Вашій увазі результати матчів Ліги націй в дивізіоні А.

Німеччина - Італія 5: 2

голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45, пен, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 - Ньонто, 78, Бастоні, 90

Німеччина: Нойер, Клостерманн, Рюдігер, Зюле (Та, 87), Раум, Гюндоган (Штах, 88), Хофманн (Гнабрі, 64), Кімміх, Мюллер (Мусіала, 75), Вернер (Нмеча, 75), Сані.

Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні (Скамакка, 78), Бастоні, Спінаццола (Димарко, 65), Кристанті, Барелла, Фраттезі (Капрарі, 46), Політано (Луїс Феліпе, 44), Розпадорі (Скальвіні, 46), Ньонто.

попередження: Рюдігер (61), Сані (82).

Польща - Бельгія 0: 1

гол: Батшуайі, 16

Польща: Шченсни, Глік, Ветеска (Гросицький, 84), Ківер, Залевскі (Франківськи, 58), Лінетті (Гуральскі, 84), Шіманьскі (Кліх, 70), Журковскі, Кеш, Зеліньскі (Швидерскі, 57), Левандовскі.

Бельгія: Міньоле, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Азар (Фоке, 62), Вітцель (Ванакен, 46), Тілеманс, Азар (Троссард, 67), Мертенс (де Кетеларе, 80), Батшуайі (Опенда, 67).

попередження: Журковскі (47).

Нідерланди - Уельс 3: 2

голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+ 3 - Джонсон, 26, Бейл, 90, пен

Нідерланди: Сіллесс, Хатебур (Думфріс, 46), Мартінс Інді, де Лігт, Тезе (де Врей, 46), Маласіа, Копмейнерс, де Йонг, Янссен (Депа, 73), Ланг (Бергвейн, 73), Гакпо.

Уельс: Хеннессі, Девіс, Родон (Гантер, 67), Міфем, Вілсон, Сміт (Ремзі, 63), Ампаду, Томас, Джонсон, Бернс (Робертс, 46), Джеймс (Бейл, 70).

попередження: Мартінс Інді (21), Копмейнерс (32), Міфем (75), Ампаду (80), Робертс (90).

Англія - Угорщина 0: 4

голи: Шаллан, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Англія: Ремсдейл, Уокер, Стоунз, Гехі, Джеймс, Філліпс, Галлахер (Маунт, 56), Беллінгем (Фоден, 68), Кейн, Боуен (Стерлінг, 46), Сака (Магуайр, 85).

Угорщина: Дібус, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Надь, Шаллаї (Него, 78), Собослаі (Газдаг, 56), Шафер, Салаї (Адам, 68), Стайлз (Надь, 56).

попередження: Стоунз (37), Уокер (85), Болла (89).

видалення: Стоунз (82).

Нагадаємо, Україна в своєму матчі Ліги націй зіграла внічию з Ірландією (1: 1).

Петро Приходько
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Коментарі 1

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15 червня 2022р. 00:25
и только гивно катится вниз....
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