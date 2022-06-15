Божевільний вечір в Лізі націй. Угорщина розгромила Англію на «Уемблі», Німеччина забила Італії п'ять
Вашій увазі результати матчів Ліги націй в дивізіоні А.
Німеччина - Італія 5: 2
голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45, пен, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 - Ньонто, 78, Бастоні, 90
Німеччина: Нойер, Клостерманн, Рюдігер, Зюле (Та, 87), Раум, Гюндоган (Штах, 88), Хофманн (Гнабрі, 64), Кімміх, Мюллер (Мусіала, 75), Вернер (Нмеча, 75), Сані.
Італія: Доннарумма, Калабрія, Манчіні (Скамакка, 78), Бастоні, Спінаццола (Димарко, 65), Кристанті, Барелла, Фраттезі (Капрарі, 46), Політано (Луїс Феліпе, 44), Розпадорі (Скальвіні, 46), Ньонто.
попередження: Рюдігер (61), Сані (82).
Польща - Бельгія 0: 1
гол: Батшуайі, 16
Польща: Шченсни, Глік, Ветеска (Гросицький, 84), Ківер, Залевскі (Франківськи, 58), Лінетті (Гуральскі, 84), Шіманьскі (Кліх, 70), Журковскі, Кеш, Зеліньскі (Швидерскі, 57), Левандовскі.
Бельгія: Міньоле, Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер, Азар (Фоке, 62), Вітцель (Ванакен, 46), Тілеманс, Азар (Троссард, 67), Мертенс (де Кетеларе, 80), Батшуайі (Опенда, 67).
попередження: Журковскі (47).
Нідерланди - Уельс 3: 2
голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+ 3 - Джонсон, 26, Бейл, 90, пен
Нідерланди: Сіллесс, Хатебур (Думфріс, 46), Мартінс Інді, де Лігт, Тезе (де Врей, 46), Маласіа, Копмейнерс, де Йонг, Янссен (Депа, 73), Ланг (Бергвейн, 73), Гакпо.
Уельс: Хеннессі, Девіс, Родон (Гантер, 67), Міфем, Вілсон, Сміт (Ремзі, 63), Ампаду, Томас, Джонсон, Бернс (Робертс, 46), Джеймс (Бейл, 70).
попередження: Мартінс Інді (21), Копмейнерс (32), Міфем (75), Ампаду (80), Робертс (90).
Англія - Угорщина 0: 4
голи: Шаллан, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89
Англія: Ремсдейл, Уокер, Стоунз, Гехі, Джеймс, Філліпс, Галлахер (Маунт, 56), Беллінгем (Фоден, 68), Кейн, Боуен (Стерлінг, 46), Сака (Магуайр, 85).
Угорщина: Дібус, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Надь, Шаллаї (Него, 78), Собослаі (Газдаг, 56), Шафер, Салаї (Адам, 68), Стайлз (Надь, 56).
попередження: Стоунз (37), Уокер (85), Болла (89).
видалення: Стоунз (82).
Нагадаємо, Україна в своєму матчі Ліги націй зіграла внічию з Ірландією (1: 1).
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