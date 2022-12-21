Де Дзербі: «Гравець «Брайтона» був одним з кращих на ЧС-2022»
«Брайтон» Де Дзербі провалив поновлення сезону, вилетівши від команди третього дивізіону
«Чайки» покинули Кубок англійської ліги
22 грудня 01:00
Фото - Брайтон
В 1/8 фіналу Кубка англійської ліги «Чарльтон» здолав «Брайтон».
Зустріч стала першою офіційною для підопічних Роберто Де Дзербі після перерви на міжнародні матчі. І команда з англійської Ліги 1 дала бій представнику АПЛ.
Жодна з команд не змогла вразити ворота суперника до самої серії пенальті. У ній точнішими виявилися господарі.
«Чарльтон» вийшов до чвертьфіналу турніру. Наступний суперник команди визначиться після жеребкування.
Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу
«Чарльтон» – «Брайтон» 0:0 (4:3 – пен.)
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