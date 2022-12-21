«Брайтон» Де Дзербі провалив поновлення сезону, вилетівши від команди третього дивізіону

«Чайки» покинули Кубок англійської ліги

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В 1/8 фіналу Кубка англійської ліги «Чарльтон» здолав «Брайтон».

Зустріч стала першою офіційною для підопічних Роберто Де Дзербі після перерви на міжнародні матчі. І команда з англійської Ліги 1 дала бій представнику АПЛ.

Жодна з команд не змогла вразити ворота суперника до самої серії пенальті. У ній точнішими виявилися господарі.

«Чарльтон» вийшов до чвертьфіналу турніру. Наступний суперник команди визначиться після жеребкування.

Кубок англійської ліги. 1/8 фіналу

«Чарльтон» – «Брайтон» 0:0 (4:3 – пен.)