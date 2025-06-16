Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко опинився у центрі уваги у другому турі молодіжного Євро, де Україна обіграла Фінляндію з рахунком 2:0. Хавбек отримав два попередження, що призвело до вилучення з поля.

Через це ключовий гравець українського U-21 пропустить вирішальний матч групового етапу. Сам Бражко запевняє, що подібних помилок у майбутньому не припуститься.

«Був неправий через першу жовту картку, моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі. Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене», – написав Бражко на сторінці в Instagram.

Після двох зіграних турів українська молодіжка посідає друге місце у групі D із трьома очками. Щоб вийти до чвертьфіналу, підопічним Унаї Мельгоси необхідно не програти Нідерландам у заключній зустрічі групи.